7 ideias para organizar a casa de banho

Se a palavra de ordem é organização , tem que começar com uma visão ampla da questão e ver todos os bocadinhos que pode aproveitar para conseguir atingir os seus objectivos. Debaixo do lavatório? No espelho? Um armário estreito e alto ao canto? A escolha é sua. Mas o importante mesmo é ver o que pode ser aproveitado para arrumação e como pode ser feito esse aproveitamento. Há as soluções mais óbvias e tradicionais, mas que não têm menos valor – pelo contrário: se são tão utilizadas, é porque realmente fazem sentido e cumprem na perfeição o seu papel. Estamos a falar de prateleiras por cima do lavatório, espelhos que abrem e se tornam pequenos armários, gavetas ou portas debaixo do lavatório. Este é o tipo de arrumação organizada que não retira espaço à casa de banho, pois aproveita zonas mortas para serem optimizadas. Ainda assim, há outros sítios que talvez não sejam tão intuitivos, mas que o ajudarão a ter uma casa de banho com ausência de caos e sempre preparada para receber as suas visitas!