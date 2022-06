Uma casa maravilhosa sob o sol do Algarve

A entrada da casa dá as boas vindas aos seus habitantes de uma forma despretensiosa sem descurar os pormenores.

Ao aparador aparentemente simples é dado um toque que o fazem destacar-se do corriqueiro através das suas pernas douradas com um desenho estilizado e curvilíneo. E o lustre no teto, com o seu design e a sua dispersão de luz contribui para realçar o glamour dos dourados. Começa bem, não é verdade?