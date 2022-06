7 closets pequenos: um sonho realizado

Todas as pessoas, seja como for a sua habitação sonham em ter a casa arrumada pois isso é já um grande passo para o conforto e bem estar no dia a dia. Muitas já pensaram em ter algo como um closet, um espaço destinado às roupas e calçado por exemplo que permitisse organizar muito bem todos os elementos e manter a casa arrumada, mas muitas pessoas vêm essa possibilidade como algo utópico. Hoje queremos mostrar-lhe com 7 exemplos, como não são necessários muitos metros quadrados de espaço na casa para ter essa zona que fará toda a diferença, confira abaixo…