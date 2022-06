Decoradores de interiores portugueses: MUDA Home Design

A doce Madalena queria um quarto novo. É adolescente e já não se identificava com o espaço onde dormia, ainda infantil, com muitos bonecos e uma paleta cromática sem fio condutor específico. No entanto, a “MUDA aconteceu-lhe” e este espaço, muito pouco personalizado, transformou-se. A Madalena tem, agora, um quarto de menina crescida, com uma decoração de excelência e uma atmosfera serena e aconchegante inspirada na tropicalidade. A parede pinta-se num suave tom salmão e a cabeceira de cama sobressai pela composição inusitada com que os quadros foram pendurados. Na cama, uma almofada com um flamingo de óculos-de-sol empresta ao quarto o descomprometimento e diversão que devem caracterizar uma decoração pensada para um jovem. A ladear a cama, uma mesa de cabeceira redonda e rústica que contrasta com a mesa alta e suspensa que, do outro lado, compõe um “recanto de vaidades” perfeito. Repare no banco que foi escolhido para o conjunto com um estofo forrado a verde água, um detalhe fresco que surge enquanto apontamento de cor que se harmoniza com as almofadas que decoram a cama. E como num quarto tropical não podia faltar o sol, chamamos, ainda, a sua atenção para o espelho emoldurado a dourado. Quão bonito é este quarto? Que Madalena cheia de sorte!