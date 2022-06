A maravilhosa transformação de uma casa antiga

Subimos através da escada ao piso superior e aqui percebemos a dupla altura do espaço.

Parece-lhe familiar o desenho das grades e protecções de escada? Tanto no interior como no exterior (fachada) o desenho do gradeamento é igual, criando assim uma continuidade de linguagem e harmonia entre os dois espaços. A madeira elegida para revestir os pisos é de acabamento brilhante e criar um toque senhorial à decoração encaixando perfeitamente com as cores eleitas para as paredes.