Uma casa para socializar!

O homify 360º de hoje dá uma pequena volta, visitando apenas os espaços sociais de uma moradia, tais como a zona da sala de estar e a cozinha. Sabemos que tem um carinho especial por estes espaços numa cama. São onde tudo acontece, onde são cozinhadas as refeições, onde a família se encontra e conversa no dia a dia, onde pode passar um serão bem relaxado e agradável e até onde virão os convidados e amigos. Por isso mesmo estas divisões têm de ser o mais agradáveis possível e do seu agrado.

Hoje damos-lhe assim a conhecer uma sala de estar e cozinha que funcionam no mesmo espaço. A decoração combina materiais tradicionais com elementos modernos que conferem muita personalidade à zona em questão. O projecto tem a autoria de ÂNGELA PINHEIRO HOME DESIGN, com sede em Marco de Canaveses.