Uma moradia que é um espanto!

Com uma mochila às costas por entre o clima tropical do Brasil, a homify 360º de hoje irá apresentar-lhe uma moradia excepcional. Trata-se de um projecto da autoria de Cecyn, um atelier de arquitectura e design localizado em Santa Catarina. Apesar de focados maioritariamente nas imagens do exterior desta moradia, garantimos presenteá-lo com imagens dos espaços interiores e a potencialidade que os mesmos apresentam. Está preparado para mais uma viagem virtual na nossa companhia?