6 pequenas casas com grande projecto

A arquitetura anda a fazer das suas e nós gostamos de vos surpreender com projetos que nos chegam do outro mundo. Mas não… são bem do nosso Planeta Terra!! Um projeto da Maxim Lyubetski, que demonstra de forma incrível como se consegue harmonizar uma casa com o meio ambiente, existindo respeito pela natureza.

As bases em V nos dois lados da casa parecem carregar esta pequena casa do futuro. Um volume em forma de paralelepípedo, com estrutura em madeira clara e amplas janelas, que permitem a natureza entrar pela casa adentro.