Estúdio funcional de apenas 40 m²

Depois de termos mostrado o interior chegou a hora de falarmos um bocadinho sobre a especial varanda. Gostamos especialmente do projecto conseguido para este espaço que nenhumas reacções positivas no suscitava.

Agora, a varanda recebe-nos com um projecto confortável e o ideal para um apartamento de cidade. As guardas em vidro permitem ver além e agora mostrar esta varanda arranjada para todos os vizinho com o maior dos orgulhos. O chão foi revestido a deck de madeira e ainda emoldurado por pequenas pedras brancas. Bancos em madeira e vasos de cimento compõe o espaço.