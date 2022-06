Uma moradia excepcional

Como não poderia faltar num projecto tão extraordinário como este, este enorme jardim foi presenteado com uma piscina. Mais do que um espaço onde se pode refrescar nos dias de maior calor, a piscina é também um espaço onde pode juntar os amigos ou família para uma festa, e já que a área deste lote tem umas dimensões tão consideráveis, porque não aproveitar? A surgir por entre as lajetas em pedra, num tom azul que procura fundir-se com o azul do céu, este espaço, ao mesmo tempo que é discreto, é absolutamente fantástico.