Uma moradia contemporânea de sonho

Mais importante do que a conexão entre os espaços a nível espacial, é extremamente importante que os espaços se articulem entre si em termos de materiais, peças de mobiliário, linguagem arquitectónica e decoração. Claro está que a escolha do mobiliário para esta cozinha não fogem à linguagem utilizada nas restantes divisões. Aqui, o branco puro das paredes e tecto combina na perfeição com a ilha e bancadas da cozinha ao mesmo tempo que contrasta com o chão revestido a madeira e com a mesa de centro em madeira maciça que nasce a partir desta ilha central. Se ficou com vontade de remodelar a sua cozinha, veja aqui 8 dicas fantásticas para a decoração de cozinhas!