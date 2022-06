100 Planos Arquitectura

O atelier de Arquitectura 100 Planos foi fundado corria o ano de 2000, na área metropolitana do Porto, mais precisamente em Vila do Conde pelos sócios arquitectos Eduardo Silva e Pedro Ferreira. Tendo ambos estudado Arquitectura na Universidade Lusíada do Porto, terminaram o curso em 2000, mas posteriormente seguiram percursos diferentes: Eduardo fez Erasmus na Universidade de Valladolid em 1999, enquanto que Pedro optou por seguir um caminho mais ligado à investigação tendo aprofundado os seus conhecimentos académicos em 2004, com o seu DEA (Diploma de Estudos Avançados) e tendo-se tornado investigador na Universidade da Coruña, onde é actualmente aluno de doutoramento; para além disso é também membro da Ordem dos Arquitectos.

Do seu conjunto de projectos fazem parte um grande número de moradias unifamiliares; espaços públicos como mercados ou instalações; espaços comerciais como hóteis, lojas, clínicas, ou edifícios de escritórios; todos eles seguindo uma linguagem arquitectónica muito própria e vinculada à ideia de que a Arquitectura é visto como um exercício para compreender uma realidade e por conseguinte, a trabalhar.

Neste artigo irá encontrar informações detalhadas sobre o seu projecto mais mediático até à data: a casa de Jorge Guedes localizada em Vila Pouca de Aguiar, sub-região do Alto Trás-os-Montes.