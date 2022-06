Encantadora Casa rústica Com Zona de Jardim de Sonho (+14 Fotos)

A habitação cujas imagens irá de seguida observar é realmente especial. As suas formas orgânicas simulam um determinado estilo arquitectónico tradicional e em sintonia com a natureza. A habitação situa-se no México e foi desenhada pelos profissionais do atelier Cenquizqui.

A paleta de cores terra e o mobiliário artesanal caracterizam esta construção de estilo mediterrânico mostrando como a construção tradicional confere a qualquer projecto um carisma muito único e especial. A conexão com a natureza é outra característica deste projecto que privilegia a relação com o meio ambiente e um estilo de vida mais sustentável e harmonioso.

É difícil acreditar na existência de habitações uni-familiares tão especiais quanto esta e por isso temos a certeza que irá adorar as imagens seguintes. Verifique já!