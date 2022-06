Casa de estilo único

Hoje vamos ficar a conhecer uma magnífica habitação que funde três estilos arquitectonicamente distintos: espanhol, mexicano e o do sudoeste dos Estados Unidos. Este tipo de arquitectura é originalmente típico de uma área específica do méxico (perto da fronteira com os Estados Unidos) e surgiu na época da colonização espanhola, daí as similaridades.

O estilo caracteriza-se pelas linhas rectas e pelas paredes espessas e pintadas com tons de terra, ocre, bege, etc. O principal objectivo é sempre o da fusão com a envolvente e como tal a materialidade mais utilizada geralmente é a pedra, a madeira e o ferro.

Esta magnífica obra arquitectónica situa-se na cidade de Buenos Aires, Argentina, e é da autoria dos profissionais Desarrollos Proyecta e mostra-nos como a fusão de estilos pode criar um único estilo inconfundível. Fique desse lado para descobrir!