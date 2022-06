João Paulo Loureiro, o arquitecto das formas majestosas

João Paulo Loureiro é um arquitecto portuense com atelier estabelecido em Matosinhos onde desenvolve a sua prática profissional desde 2001. Formado em Arquitectura entre 1988 e 1994 pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, João adquiriu prévia experiência profissional no atelier do também portuense, arquitecto Alcino Soutinho, entre 1993 e 2001, onde desenvolveu alguns trabalhos em co-autoria com Andrea Soutinho. Finda essa colaboração em 2001 decide então abrir atelier em nome próprio na mesma cidade. João Paulo tem sido distinguido ao longo dos anos com prémios de valor reconhecido como é o caso do segundo lugar conseguido no Prémio Ibérico Menhir, a menção honrosa no prémio PAUMA em 2007 ou da obra seleccionada para o prémio FAD em 2014. A juntar-se a isso a sua obra tem sido ainda referenciada em publicações da especialidade como é o caso da italiana Casabella, da Mark, da Wallpaper ou da plataforma Archdaily; todas elas testemunhando e certificando o valor da sua obra.

Relativamente aos seus projectos que se desenvolvem em diferentes escalas, estes incluem sobretudo moradias unifamiliares, blocos de apartamentos, conjuntos residenciais, residências para estudantes, ampliações e remodelações de edifícios, planos urbanísticos, complexos desportivos, concursos, entre outros. Neste artigo terá a oportunidade de conhecer em melhor detalhe aquele que é talvez o seu projecto mais mediático, o de duas casas em Monção.