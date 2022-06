Refúgio natural moderno

Hoje vamos até ao México para descobrir uma habitação moderna e sofisticada no meio da natureza. Apesar das imagens serem apenas perspectivas computadorizadas facilmente conseguimos perceber as potencialidades arquitectónicas deste projecto.

O projecto foi da autoria do atelier mexicano Dream Arquitectura & Diseño. Com este projecto os arquitectos mostram-nos como é possível criar espaços modernos e sofisticados em harmonia com a natureza e com o espaço envolvente. Como já referimos, as imagens seguintes são computadorizadas, no entanto face ao profissionalismo de quem as fez, podem assemelhar-se perfeitamente com imagens reais. Não acredita? Veja por si próprio!