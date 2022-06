7 ideias para jardins pequenos para se inspirar a fazer igual

Ou o seu próprio jardim de ervas aromáticas – a escolha é sua! E porquê? Porque, para além de dar ao seu jardim o verde que precisa para utilizar este substantivo à boca cheia, consegue ainda poupar dinheiro nas compras da mercearia ou do mercado. Informe-se sobre quais as plantas que melhor se dão em vasos ou espaços pequenos ou, se quiser jogar pelo seguro, opte por ter um cantinho com as suas aromáticas preferidas: manjericão, alecrim, salsa, coentros… No entanto, se ter um espaço para auto-sustento não é coisa do seu interesse, pode ainda ter canteiros ou vasos com as suas flores preferidas. Em último caso, para quem não tem queda para a jardinagem, mas gosta de poder usufruir das cores que as plantas dão ao ambiente, por que não espalhar pelo seu jardim algumas flores artificiais?