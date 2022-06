A Casa B10: uma experiência de três anos

Em 1927, Estugarda recebeu uma exposição de arquitectura moderna – a Weissenhofsiedlung - que veio revolucionar a indústria da construção: os projectos criados por vários arquitectos famosos à escala mundial demonstrou como podíamos construir e viver no futuro. Partes da Weissenhofsiedlung foram destruídas durante a guerra e reconstruídas posteriormente – com excepção de uma parcela de terreno em Bruckmannweg que ficou sem uso desde 1945. Nesse local, ergue-se agora uma moradia progressiva e orientada para o futuro que foi concebida para demonstrar como os materiais, as construções e as tecnologias inovadoras podem melhorar o nosso mundo. O projecto de pesquisa, baptizado como B10, a abreviatura para o endereço Bruckmannweg 10, é o primeiro projecto de uma casa activa no mundo.

Graças a um novo conceito de energia e a um sofisticado sistema preditivo, a casa gera o dobro da energia que consome, e tudo através de fontes sustentáveis.

Vamos conhecer este projecto do gabinete Werber Sobek.