20 razões para preferir casas com uma cobertura plana

As casas de cobertura plana ou se adoram ou detestam. Seja como for, este é um estilo de arquitectura cada vez mais consensual e comum. Quando se decide construir a sua casa, a possibilidade de desenvolver espaços no telhado é bastante sedutora. A cobertura plana tem a vantagem de lhe oferecer uma série de vantagens e de permitir criar espaços distintos como um jardim, uma piscina ou um terraço para as noites de Verão.

Entre as formas mais comuns, estes modernos estilos de habitação são os preferidos daqueles que pretendem ficar muitos anos no mesmo local. Para a sua construção, necessitará sempre de descobrir e contratar o arquitecto – ou estúdio de arquitectura – ideal para o projecto. Felizmente, com a homify, a sua pesquisa está praticamente feita.

Neste livro de ideias, partilharemos consigo as mais belas casas de cobertura plana da nossa plataforma. São edifícios muito modernos, de linhas rectas e volumes geométricos muito interessantes. Aqui ficam 20 casas de cobertura plana únicas no seu género.