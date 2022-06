São 20 casas modulares só para si!!

Se no mundo da arquitetura há algo em voga são bem as casas modulares! Estão a viver o auge da sua existência. Deixa-se de lado a ideia de cabana de madeira, para ser vista como a casa do futuro. A casa modular confere um leque de qualidade que a deixa bem lá no topo. Só falta mesmo a facilidade burocrática… Mas tudo há de chegar ao seu tempo… afinal elas são ecológicas, sustentáveis… amigas do ambiente. Além de serem mais baratas e fáceis de erguer, ao contrário das tradicionais casas que podem levar anos e anos.

As casas modulares são a solução perfeita para:

ter uma casa rapidamente; fugir da cidade; ter uma casa sua; poder ter um espaço exterior; poupar algum dinheiro; evitar o stress de construir uma casa; viver isolado; não viver num apartamento; respeitar o ambiente; mudar de lugar e levar a casa às costas …

… e ser feliz!

Descubra a nossa galeria de imagens com 20 inspirações perfeitas. Todas diferentes e todas LINDAS! Escolha a sua predileta…