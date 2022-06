Cozinhas com uma só cor, em especial em branco total, são tudo menos aborrecidas. Quer se trate dos armários, do tecto, das paredes ou de outros ornamentos decorativos, o branco tem um encanto especial. As cozinhas podem surgir com branco sobre branco, branco sobre madeira, branco misturado com um toque de cor. Seja como for, são muito consensuais e transmitem uma sensação de limpeza e de leveza.

Trazemos-lhe 27 cozinhas distintas para se inspirar.