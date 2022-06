Férias? Este é o refúgio ideal!

As divisões da casa estão protegidas do intenso calor através de paredes grossas e utilização de uma ventilação cruzada conseguida graças a uma grande porta que comunica com o terraço e uma pequena janela que se encontra no topo da parede. De igual forma, no inverno, o calor do espaço faz-se sentir com uma lareira que permite aquecer o ambiente. A paleta de cores que podemos apreciar neste espaço centra-se no estilo rústico, mediterrânico e um tanto ou quanto marítimo.