12 ideias para o jardim da sua casa

Bem sabemos que a presença de crianças e de animais pode deitar por terra todas as nossas esperanças em ter um jardim bonito e agradável. Plantas arrancadas, buracos por todo o lado… Mas a impossibilidade da concretização deste sonho também passa pela nossa falta de jeito, paciência ou orçamento financeiro para cuidar decentemente de um jardim. Mas não se preocupe, também temos uma solução para si: ao empedrar o chão do seu jardim, fará com que ele não só fique com um aspecto mais limpo, como ainda lhe facilitará a tarefa da limpeza do mesmo. Pode manter uma árvore e algumas outras plantas em canteiros e fica com um espaço exterior igualmente bonito!