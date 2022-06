Casa com cubos que surpreendem

Alguns ângulos evidenciam o jogo interessante de formas e materiais da arquitectura desta casa. Um deles é o da imagem, que da destaque à parte superior da casa, de um tom escuro e desenho geométrico, com rasgos também geométricos como o da janela, uma janela quase panorâmica. Este volume contrasta com o céu sobretudo pela sua diferença de cor. A vedação do terreno marca aqui um ritmo interessante pela repetição de elementos verticais, também escuros, que estão ainda em contraste com a direcção da fachada, com riscas horizontais… São estas relações que esta imagem torna bastante claras.