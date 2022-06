Modelos de casa de banho perfeitos!

Há um closet que cohabita no mesmo espaço que a casa de banho. Assim, é garantido que a saída da cama será sempre no caminho para a beleza. Começa-se bem o dia. Também não é para menos quando damos de frente com modelos de casa de banho que nos fazem querer passar por ali longos momentos.

Gostamos do móvel suspenso, da banheira no meio do compartimento, o do chão e parede em madeira. É caso para dizer que o espaço é irresistível. A cruz prateada na parede castanha não passa despercebida.