Modelos de cozinha de uma vida

A cozinha é o local mágico onde a família se reúne à mesa. Põe-se a conversa em dia, ao mesmo tempo que se discutem os pormenores do dia seguinte, nomeadamente se há crianças no seio da família. Face à correria do dia a dia, uma cozinha é muito mais do que um espaço cheio de pratos e de panelas. Tornou-se num lugar de reunião, que substitui muitas vezes a sala de estar. Por isso, não poupe no conforto.

Seguem-se dez propostas de sonho, pelas mãos da homify. Escolha a que mais gosta e partilhe-a connosco. Se conseguiu eleger apenas uma, parabéns pela sua capacidade de decisão. Para nós, é uma escolha difícil… Entre as imagens, três são de profissionais portugueses. Mergulhe na tranquilidade e no bom gosto.