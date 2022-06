Refúgio perfeito!

Se no exterior a habitação apresenta uma forma robusta, é no seu interior que revela um lado mais suave e delicado. As paredes encontram-se praticamente revestidas com madeira e o pavimento contrasta com um mosaico de cerâmica.Também as caixilharias das janelas foram cuidadosamente trocadas de forma a garantir um excelente isolamento face às intempéries naturais.

Ao abrirem-se para o exterior as janelas enquadram a paisagem, o resultado é um belo quadro natural no qual podemos observar as cores de Outono que pintam o bosque.