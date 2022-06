Stripes: um projecto de decoração único!

Haverá algo mais perfeito do que reunir toda a família e amigos à mesa e desfrutar de momentos únicos e deliciosos?! A sala de jantar materializa essa vontade e muito mais. É um espaço distinto que surge na continuidade da sala de estar. As ricas continuam presentes dinamizando todo o ambiente envolvente. E os objectos decorativos com formas orgânicas, contrastam, de certa forma, com toda a linearidade do movimento horizontal do papel de parede.