A casa que engana

Uma das qualidades dos arquitectos é a possibilidade de ver potencial escondido em edifícios abandonados, ao mesmo tempo que a consciência universal não vê mais do que uma demolição iminente. É precisamente esta a situação de um edifício em Berlim.

O projecto, baptizado como “Die Antivilla”, em português, a “A Anti-casa”, foi concebido pelas mentes criativas do gabinete Brandlhuber + Emde, Schneider. Trata-se da reconstrução de uma antiga fábrica têxtil, localizada em Krampnitzsee, no Sudoeste de Berlim. Os arquitectos não procuraram uma mera transformação física do exterior. Pelo contrário, a casa questiona as normas tradicionais no que toca à construção, propondo um novo entendimento da arquitectura e do ambiente. Em parceria com os engenheiros da empresa Pichler, o escritório desenvolveu um conceito baseado em algumas medidas que permitem um novo uso do espaço como estúdio e edifício residencial.

Prepare-se para conhecer uma casa muito pouco convencional.