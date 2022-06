Ideias inspiradoras de decoração de jardins

Entramos numa onda zen… Em que a força budista prevalece neste jardim, mas este chega-nos do Brasil, uma mistura de cultura e de estilos, onde predomina fortemente o tipo eclético. Se gosta desta cultura oriental, de budas que representam uma força de luz e de natureza, este jardim irá o encantar de certeza.

Veja como tudo é muito simplista, delicado e subtil. Só de olharmos sentimo-nos calmos, em compaixão com este cenário. Será preciso muito? Não, de todo. Paletes de madeira, recuperadas para criar sofás, os tampos das bobinas para fazer o percurso e plantas… muitas plantas, as verdes são as predominantes, mas pode perfeitamente misturar outras. Com pouco consegue ter um jardim do outro mundo…