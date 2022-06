Um apartamento em mau estado que se reinventa

Tal como no resto do apartamento, a casa de banho estava em mau estado, com gretas profundas nas paredes e uma instalação que se havia tornado obsoleta. Um dos elementos que desaparecerá com a remodelação é o desnível sobre o qual se encontra o vaso sanitário. Será eliminado levantando-se o resto do chão de forma a permitir mudar a instalação dos sanitários e criar um interior mais funcional e confortável.