Ideias para a sua casa: 8 cozinhas super originais

Esta cozinha é um clássico exemplo do que se pode fazer para complementar um espaço absolutamente dramático. Neste caso, a arquitectura do espaço, com tectos muito altos e janelas imponentes, faz com que a cozinha seja única. Aproveitando da melhor forma as características da divisão, foi desenhada uma cozinha minimalista, com linhas puras e em cor branca que não rouba qualquer protagonismo às janelas.