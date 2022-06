Uma pitoresca casa de campo na Venezuela

Nesta imagem, podemos perceber que a zona de paredes alaranjadas é a área dos quartos que se construíram com blocos de pedra, feitos artesanalmente pelos proprietários e respectivos familiares e amigos, tendo-se assim poupado imenso dinheiro. Desse mesmo lado, temos o acesso principal à moradia que é atravessada pela galeria lateral, expandindo-se no final numa área social que comunica com um pequeno terraço e com o pátio posterior. Uma abóbada de cimento polido cobre todas as áreas, permitindo um isolamento térmico muito maior.