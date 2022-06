9 cozinhas pequenas e fantásticas

Vamos pôr as ideias no lugar: o que é que torna a nossa cozinha pequena? Se para si as principais culpadas são as paredes, está na nossa linha de raciocínio! As paredes, apesar de poderem ser necessárias e terem as suas utilidades, bloqueiam completamente qualquer espaço – quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista de leitura. Se a sua cozinha pequena tem este problema e é possível acabar com ele, derrube uma ou duas paredes e abra o espaço para a sala ou para outra divisão onde faça sentido encaixá-la! Ao criar a sua kitchenette, conseguirá uma divisão ampla e luminosa, onde poderá cozinhar e conviver ao mesmo tempo. De repente, a sua cozinha aumenta drasticamente e não será tão claustrofóbico realizar as actividades dentro deste espaço.