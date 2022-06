A casa perfeita para o verão!

Qual é a sua casa perfeita para o Verão? Não sabe? Não se preocupe porque nós sabemos! E o projecto que hoje lhe vamos dar a conhecer vai satisfazer todos os seus sonhos e desejos. Situada na Villa Praia da Luz, no Algarve, esta habitação cumpre todos os requisitos que a podem tornar na casa perfeita para o Verão: localização (perto da praia e da natureza), jardim com piscina e claro e uma decoração interior fresca e perfeita para esta época do ano!

Nas imagens seguintes iremos fazer uma tour pelos diversos ambientes, interiores e exteriores da casa mostrando todos os elementos que tornam este projecto num lar tão especial. A decoração e o projecto de interiores foi da autoria dos profissionais Simples Taste Interiores que é uma loja de mobiliário com sede no Algarve. Outro detalhes que vale a pena referir é que mais de 90% do mobiliário desta loja é produzido em Portugal! Venha descobrir esta habitação magnífica e perfeita para o Verão…