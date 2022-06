Renovação total: de casa abandonada a casa moderna

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos um antes e depois sensacional. A obra de remodelação foi desenvolvida pelos profissionais do gabinete Eurl Cyril Dulau Architecte com sede na localidade francesa de Dax.

A moradia situa-se no centro histórico dessa cidade cujo entorno se define a partir de uma paisagem urbana homogénea com um estilo arquitectónico antigo com telhados inclinados revestidos por telha cerâmica. O processo de intervenção deveria respeitar a história e a tradição do local.

No interior, a casa apresenta uma estética moderna com um ar retro que harmoniza a construção pré-existente com os novos elementos.

Os materiais nobres e a cor presente no interior e no mobiliário são as principais responsáveis por dar uma nova vida a esta moradia urbana que se apresentava em mau estado de conservação sem quaisquer condições de habitabilidade ou estabilidade estrutural.

Veja-a em detalhe.