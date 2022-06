Jardim Em Casa: 12 jardins especiais e para todos os gostos em sua casa

O seu estilo é mais moderno? Que isso não seja impedimento para ter o seu jardim vertical! Estas calhas pintadas de branco, com cabos de aço são perfeitas para embelezar a sua casa. Um método original de fixação dos vasos à parede decora e garante que não há vasos a cair e a macular a pureza do cenário. Se pretender um minimalismo absoluto escolha plantas com folhas de formas estilizadas, apenas em verde. Se gostar de um pouco de cor a quebrar a hegemonia do branco escolha pequenas plantas com flores coloridas. E não se esqueça que não podem ser muito grandes para evitar que se sobreponham ao conceito minimalista.