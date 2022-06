Sem quintal? Veja 8 ideias para ter um jardim em casa

O jardim interior é um clássico que pode ser criado em casas grandes ou pequenas, sendo que o mais importante é a quantidade de luz natural que as plantas recebem diariamente. Assim, se a sala de estar ou jantar tiver largas janelas ou, ainda, tectos em vidro, como na imagem, é perfeitamente possível cultivar um belo jardim tropical, com belos arbustos, folhagens e até mesmo árvores baixas.

Certifique-se apenas se as plantas escolhidas são as ideais para as condições presentes no espaço. Cultive-as com todo o cuidado e terá não apenas um canteiro bonito, mas também ar muito mais puro dentro de casa.