Simples por fora, fantástica por dentro

Construída num terreno totalmente aberto, esta moderna casa que se ergue por via de volumes cúbicos, apresenta-se com uma composição arquitectónica equilibrada que se apoia mais na forma dos seus componentes do que no jogo de cores e de texturas. Os volumes limpos, revestidos por pedra cinza, criam um conjunto de elementos que funcionam na perfeição e se conjugam com o contexto circundante.