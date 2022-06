De casa passada de moda a moradia de luxo

O papel de parede desapareceu e a alcatifa também. O que encontramos agora no seu lugar é um material nobre e muito mais versátil: a madeira. Libertou-se a parede e o tecto do papel de parede, tendo este último sido substituído por uma imaculada pintura branca que contrasta com os tons da madeira e favorece a divisão em termos espaciais e de luminosidade. Para o ambiente não ficar pesado, a madeira não o cobre na totalidade. Foi usada estrategicamente no chão e na parede principal da sala de estar.