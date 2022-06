7 fabulosas ideias para renovar a fachada de sua casa

Nem todas as persianas são de madeira ou de metal. A que lhe mostramos na imagem, cortesia do Estudio Volta, é de cerâmica, de desenho moderno e muito simples, mas que, bem elaborado, pode surgir na sua fachada como um detalhe especial. Se as instalar de forma correcta, conseguirá fazer sobressair as diferenças entre a luz e a sombra do espaço. Este jogo de luzes e de sombras é uma estupenda modificação na fachada.