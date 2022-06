Arquitectos Rebelo de Andrade: prática arquitectónica e casas nas árvores

A ideia deste projecto foi criar um objecto longitudinal suspenso em finos pilotis que se articula-se com os princípios da construção modular. O Design característico associado ás ardósias e a madeira na base, sugerem a ideia de uma cobra deslizando entre as árvores. Quase como um animal selvagem no seu habitat natural, as casas aparecem repentinamente no campo visual do observador. A escolha dos materiais foi feita segundo a sua camuflagem e ligação com a natureza envolvente, estabelecendo ao mesmo tempo uma relação coerente e a simbiose perfeita entre as casas e o parque.