A perfeita casa familiar

A fachada da casa destaca-se pela sua modernidade. Tanto o jardim, como a fachada, se desenham com linhas simples que propiciam harmonia visual ao edifício, adequando-o ao contexto urbano em que se insere. A casa destaca-se pelos seus volumes cúbicos pintados com tons distintos: branco e bege. De realçar o terraço que serve como área de lazer e zona de refeições e que beneficia do avançado do volume superior para obter sombra. O relvado é generoso, embora a ausência de cercas o torne um pouco exposto.