De apartamento banal a apartamento fenomenal!

Na imagem, vemos mais em detalhe da nova sala de estar. A cor branca do piso, das paredes e do tecto traz harmonia ao ambiente e cria um interessante contraste com o azul escuro do sofá em “L” com almofadas laranja que o pontuam de vida.

Vemos à direita, ao fundo, uma moderna lareira sob um móvel embutido na parede. A televisão surge suspensa e camufla-se com a superfície preta e brilhante que está por detrás dela. A prateleira vermelha poderá servir como apoio para pousar boxes, comandos de televisão, entre outros. Há ainda mais três prateleiras onde repousam fotografias da família.