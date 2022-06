10 portas modernas para a sua entrada

O sonho de qualquer pessoa que goste de decoração e tenha gosto em apresentar a sua casa a amigos ou familiares é que os seus convidados soltem ahh! s de admiração quando pisam pela primeira vez no interior da habitação. Seja pelas cores, pelos elementos decorativos ou pela disposição dos objectos e do mobiliário, a intenção é sempre impressionar (pela positiva!) as pessoas, que de certeza irão falar da nossa casa sempre que quiserem dar bons exemplos no que toca a design e decoração de interiores. Mas já imaginou o que seria se a boa impressão fosse causada logo desde o primeiro contacto, ainda antes de ultrapassar a porta principal?

Antes do hall de entrada, a porta da sua casa é o primeiro contacto que qualquer convidado terá com o seu mundo, o seu porto seguro. Juntamente com a fachada, é através deste elemento que é causada uma boa ou má impressão, confortável ou não e por isso mesmo é um pormenor que não deve descurado no momento de ser escolhido e definido. É, no entanto, um elemento ao qual por vezes damos menos atenção e é precisamente para contrariar esta tendência que a homify reuniu para hoje 10 excelentes sugestões de portas de entrada. Fique connosco e veja o que trouxemos para si!