O antes e depois de 3 fachadas remodeladas

Além da tinta que pode descascar após muito tempo aplicada, é possível que o excesso de chuvas provoque também infiltrações e, com isso, rachas nas paredes.

Nesta imagem, notamos uma casa quase completamente desbotada e com muitas rachas na sua estrutura. Quando isto ocorre é necessário contar com bons profissionais que localizem todos os pontos danificados e que podem quem sabe com o passar do tempo evoluir e piorar a situação da casa. As rachas por norma estragam a impermeabilidade das paredes e nesse caso é necessário estar-se com atenção e agir rapidamente.