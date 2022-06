10 ideias para que a fachada de sua casa seja encantadora

Grande parte da aparência fresca que se destaca no estilo tropical recai no tipo de materiais e textura pouco retocada aplicada na fachada. Quando mais natural e menos trabalhado o material melhor será o aspecto e o resultado final. Por exemplo, se a fachada for em pedra não pinte nem retoque o seu aspecto e acabamento natural, só assim irá conseguir a sua beleza no seu estado puro.