Sensacional projecto de reabilitação de uma casa de campo catalã

Belo e imponente; dois adjectivos que servem aqui na perfeita para descrever o projecto de recuperação desta moradia. Na imagem é possível observar com exactidão tudo aquilo que lhe iremos expor: a sublime escolha dos materiais, o desenho arquitectónico e a articulada relação com a paisagem envolvente. Um local idílico que emana paz e tranquilidade em qualquer época do ano, porque em qualquer altura do ano é possível encontrar um encanto novo e especial neste projecto.

A vista que temos desta imagem, mostra-nos o piso superior da moradia onde foram instaladas as áreas comuns como a sala de estar ou a cozinha, ambas com ligação directa ao exterior, dando acesso à piscina e jardim circundante, no mesmo nível. Esta opção pouco convencional, foi pensada devido ao acidentado terreno da moradia e, adaptada ao conceito arquitectónico do projecto de forma a que fosse possível usufruir ao máximo deste belíssimo local.