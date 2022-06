Apartamento soberbo. Diríamos mesmo, a casa ideal!

Ao contrário do que acontece na maioria das construções tradicionais portuguesas, as áreas mais sociais da habitação desenharam-se de forma a comportarem-se como um único espaço. Através de alguns elementos verticais, horizontais ou simbólicos, esta zona vai-se transformando e criando diferentes ambientes. A presença do betão é contraposta pela tradicionalidade da madeira e pela permeabilidade do vidro, que estrategicamente colocados formam um conjunto harmonioso.