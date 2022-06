10 ideias relaxantes: Espreguiçadeiras, baloiços e redes

Nesta casa privilegiaram a zona de refeição, colocando uma mesa de madeira, com as respetivas cadeiras. Mas não prescindiram de um cantinho de descanso, pois sabem e muito bem da importância de uma soneca, depois do almoço (pelo menos no fim de semana ai ai). É tão bom aproveitar a vida assim, como se o tempo não tivesse tempo… um verdadeiro dolce far niente.